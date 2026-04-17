Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 54 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Noroeste

: 5 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 62%

: 62% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para el fin de semana en Austin, Texas

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.