Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 70 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 18 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 14 a 18 mph, Sursureste

: 14 a 18 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.