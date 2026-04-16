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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril Twitter/HillsboroWx

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 74 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 16 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 16 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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