Abbott vs. Hinojosa: actualizaciones recientes de las encuestas en Texas en abril 2026

El escenario electoral en Texas de cara a fines de 2026 comienza a tomar forma con una serie de encuestas que, aunque difieren en sus resultados, coinciden en un punto central: la contienda entre el actual gobernador Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa se perfila competitiva y con márgenes que aún dejan espacio para cambios.

Emerson College Polling: Abbott arriba de Hinojosa

La encuesta más temprana fue la de Emerson College Polling, en conjunto con Nexstar Media, entre el 10 y el 12 de enero de 2026.

de 2026. Este estudio, basado en 1165 votantes registrados, ubica a Abbott con una ventaja de ocho puntos porcentuales sobre Hinojosa: 50% frente a 42%, mientras que un 8% de los encuestados aún no definieron.

Emerson College: Abbott arriba 50% a 42% X Greg Abbott y Gina Hinojosa

El sondeo se realizó dos meses antes de que se llevaran a cabo las elecciones primarias en Texas, el 3 de marzo, en las que Abbott e Hinojosa se consagraron como los candidatos que se enfrentarán en las generales el próximo 3 de noviembre.

El informe no solo mide la intención de voto, sino también el contexto político más amplio en el que se desarrolla la elección. En ese sentido, se destaca que la aprobación del gobernador se encuentra completamente dividida: 47% aprueba su gestión y el mismo porcentaje la desaprueba.

Hobby School of Public Affairs: diferencia menor

Días después, la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston llevó adelante su propio sondeo entre el 20 y el 31 de enero, con una muestra más amplia de 1502 votantes probables.

En este caso, Abbott también lidera, aunque con una diferencia ligeramente menor: 49% frente a 42% de Hinojosa.

Hobby School of Public Affairs: Abbott lidera con el 49% de las preferencias Imagen compuesta

Este estudio ofrece un desglose detallado que permite comprender mejor las bases de apoyo de cada candidato:

Por género : Abbott domina entre los hombres con un 55% frente al 37% de Hinojosa, mientras que la demócrata se impone entre las mujeres con un 47% contra 43%.

: Abbott domina entre los hombres con un 55% frente al 37% de Hinojosa, mientras que la demócrata se impone entre las mujeres con un 47% contra 43%. Por raza : el gobernador concentra el voto blanco (56% a 35%) y logra una ventaja entre los latinos (49% a 43%). En contraste, Hinojosa obtiene un respaldo contundente entre los votantes afroamericanos (74% a 15%).

: el gobernador concentra el voto blanco (56% a 35%) y logra una ventaja entre los latinos (49% a 43%). En contraste, Hinojosa obtiene un respaldo contundente entre los votantes afroamericanos (74% a 15%). Por edad : Abbott es más fuerte entre las generaciones mayores, como los baby boomers (57%), mientras que Hinojosa lidera entre los jóvenes de la generación Z (49%) y empata entre los millennials (45%).

: Abbott es más fuerte entre las generaciones mayores, como los baby boomers (57%), mientras que Hinojosa lidera entre los jóvenes de la generación Z (49%) y empata entre los millennials (45%). Por nivel educativo: los votantes con título universitario se inclinan por Hinojosa (50% a 41%), mientras que quienes no poseen estudios superiores favorecen a Abbott (56%).

GBAO: empate técnico por margen de error

Entre el 26 de enero y el 3 de febrero, la firma GBAO realizó un estudio sobre 1000 votantes probables. A diferencia de las encuestas anteriores, este relevamiento muestra una contienda mucho más ajustada, prácticamente en empate técnico: Abbott obtiene un 46% frente al 43% de Hinojosa.

GBAO: empate técnico 46% a 43% con Abbott por arriba de Hinojosa Instagram @ginafortexas - AP Foto/LM Otero

El dato más relevante de este informe es el comportamiento de los votantes independientes, donde Hinojosa logra una ventaja significativa de 16 puntos porcentuales (47% contra 31%). Este segmento aparece como un campo de batalla crucial para definir la elección.

Asimismo, la candidata demócrata muestra un notable desempeño en dos grupos clave:

Votantes hispanos : 57% de apoyo.

: 57% de apoyo. Menores de 30 años: también 57%.

La encuesta más reciente es de febrero: también con Abbott arriba

La encuesta más reciente de este conjunto fue realizada por The University of Texas at Tyler entre el 13 y el 22 de febrero.

En este caso, Abbott vuelve a ampliar la ventaja: alcanza el 49% frente al 41% de Hinojosa, mientras que un 10% permanece indeciso.

The University of Texas at Tyler: Greg Abbott lidera con el 49% de las preferencias ARchivo

El análisis partidario revela que ambos candidatos retienen al 83% de sus respectivas bases, lo que indica un alto nivel de fidelidad entre republicanos y demócratas. Sin embargo, los independientes vuelven a inclinarse hacia Hinojosa, con un 43% frente al 32% de Abbott, aunque un 25% aún no define su postura.