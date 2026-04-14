Es oficial: los nombramientos de Greg Abbott en Texas que impactarán en la educación en abril 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, oficializó el 9 y el 10 de abril nombramientos que tendrán un efecto directo en el ámbito de la educación del estado. Los designados corresponden a cargos que cumplen funciones de conducción institucional, asesoramiento en políticas educativas y administración de recursos.

¿Qué cargos designó Abbott en el sistema técnico estatal?

Abbott designó a Frank Denton y ratificó a Kathy A. Powell Stewart y Ron Widup como miembros de la Junta de Regentes del Sistema de Colegios Técnicos del Estado de Texas. Sus mandatos vencerán el 31 de agosto de 2031.

El gobernador confirmó autoridades en el organismo que gestiona tierras educativas y financiamiento escolar Freepik

Desde estos cargos, los regentes participan en la conducción institucional de los colegios técnicos. Los designados tienen trayectorias en distintos sectores:

Frank Denton , de Conroe, es empresario y presidente de Denton Investment Corporation y Lube Time, Inc. Fue titular de organismos estatales de regulación y licencias e integró la Junta Médica de Texas. Participó en la Asociación de Negocios de Texas y obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Estatal Sam Houston.

, de Conroe, es empresario y presidente de Denton Investment Corporation y Lube Time, Inc. Fue titular de organismos estatales de regulación y licencias e integró la Junta Médica de Texas. Participó en la Asociación de Negocios de Texas y obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Estatal Sam Houston. Kathy A. Powell Stewart , de San Angelo, se retiró tras 46 años como enfermera registrada. Fue directora administrativa de enfermería en el Centro Médico Shannon y participa en asociaciones profesionales del área.

, de San Angelo, se retiró tras 46 años como enfermera registrada. Fue directora administrativa de enfermería en el Centro Médico Shannon y participa en asociaciones profesionales del área. Ron Widup, de Arlington, es director técnico de marketing de Vector Power. Fue presidente de la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas y hoy integra su junta directiva. Participa en organismos técnicos y obtuvo un título en distribución de energía eléctrica en el campus de Waco del sistema técnico estatal.

Las ratificaciones de cargos en los organismos que administran recursos educativos

A su vez, el mandatario ratificó a Gilbert “Gil” Burciaga, Marcella Burke, Brad Curlee y David Eyler en la Junta de Tierras Escolares. Sus mandatos vencerán el 29 de agosto de 2027.

Este organismo administra la adquisición, venta y arrendamiento de tierras que integran el Fondo Escolar Permanente. La reserva aporta miles de millones cada año a la educación pública de Texas, según la Oficina del Gobernador de Texas.

Los cargos del comité del Proyecto Texas 1836

El republicano mantuvo en sus cargos a Don Frazier como presidente y a Greg Sindelar como integrante del Comité Asesor del Proyecto Texas 1836. Además, designó a Ernesto Rodriguez III para ese mismo organismo. Los mandatos vencerán el 1° de septiembre de 2027.

Este comité fue creado para promover la educación patriótica y aumentar el conocimiento sobre los valores de Texas.

¿Quién queda a cargo de la conducción del sistema universitario estatal?

El gobernador designó a John “Johnny” Weisman y ratificó a Charlie Amato y Bill Scott en la Junta de Regentes del Sistema Universitario Estatal de Texas. Sus mandatos vencerán el 1° de febrero de 2031.

El comité de intervención temprana y sus nuevos integrantes

Además de los cambios en el ámbito de la educación técnica, el gobernador también designó integrantes para el Comité Asesor de Intervención en la Primera Infancia.

Incorporó y ratificó miembros en el sistema de colegios técnicos con mandatos hasta 2031 Freepik

Abbott renovó este organismo, que asesora a la Comisión de Salud y Servicios Humanos. Parte de los mandatos vencerá el 1° de febrero de 2031 y otra parte el 1 de febrero de 2029. Los designados son: