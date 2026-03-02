Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 66 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
