Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Oeste

: 7 a 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.