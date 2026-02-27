LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 39 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 19%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
