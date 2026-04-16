Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 81%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 a 13 mph, Suroeste

: 7 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 81%

: 81% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.