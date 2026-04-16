Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 81%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 81%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Abbott vs. Hinojosa: actualizaciones recientes de las encuestas en Texas en abril 2026
- 2
Es oficial: los nombramientos de Greg Abbott en Texas que impactarán en la educación en abril 2026
- 3
Prohíben autos en Nueva York: el anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
- 4
El director de una escuela redujo a un tirador y evitó una masacre en Oklahoma