Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 28%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.