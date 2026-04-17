Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 39 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 82%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Oeste

: 15 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 82%

: 82% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.