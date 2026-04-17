LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaAP/Nam Y. Huh

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 39 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 82%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 82%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cómo las políticas de Ron DeSantis a favor del ICE han influido en la vida de los migrantes en Florida
    1

    Cómo las políticas de Ron DeSantis a favor del ICE han influido en la vida de los migrantes en Florida

  2. El anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
    2

    Prohíben autos en Nueva York: el anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn

  3. Europa estrenó un nuevo sistema de control de fronteras: qué deben hacer los viajeros que llegan desde USA
    3

    Europa estrenó un nuevo sistema de control de fronteras: qué deben hacer los viajeros que llegan desde USA

  4. Ley de placas especiales: los trabajadores que se beneficiarán con la medida de Ron DeSantis
    4

    Ley de placas especiales en Florida: los trabajadores que se beneficiarán con la medida de Ron DeSantis