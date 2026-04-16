Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 48 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oestenoroeste

: 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.