Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 28 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos de lluvia y nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
