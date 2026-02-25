LA NACION

Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 28 y 34 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chubascos dispersos de lluvia y nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
