Los porteros votaron ir a huelga y dejarían sin servicio a 1.5 millones de personas en Nueva York

Residentes de Nueva York se enfrentan a un panorama difícil, luego de que porteros de edificios de la ciudad votaron a favor de realizar una huelga. Si no se llega a un acuerdo antes del martes 21 de abril, los trabajadores de este rubro paralizarán su actividad laboral y 1,5 millones de personas se verán afectadas. Zohran Mamdani dijo que apoya el reclamo.

Porteros de Nueva York comenzarán una huelga si no obtienen mejoras salariales

Los trabajadores nucleados en el sindicato 32BJ SEIU votaron a favor de realizar la medida de fuerza a partir del estancamiento en las negociaciones sobre salarios y otras cuestiones. Según Gothamist, la huelga se presenta como posibilidad a partir de la falta de acuerdo.

El reclamo de los trabajadores de edificios de Nueva York es un aumento salarial nikom khotjan - Moment RF

En caso de que finalmente se realice, serán aproximadamente 34.000 los porteros y encargados que dejarán de prestar servicio. El impacto será sobre 3500 edificios, entre los que se incluyen condominios y sitios de departamentos.

Además, el cambio en estas unidades complicaría a aproximadamente 1,5 millones de residentes, que deberán encargarse de las tareas que habitualmente hacen estos trabajadores.

Los porteros de Nueva York anunciaron huelga el 21 de abril Foto generada con Inteligencia Artificial - Foto generada con Inteligencia Artificial

Las demandas principales de los porteros por vía sindical son la mejora de las condiciones laborales, especialmente en el sueldo.

En números, la comparación que hace el sindicato es que un portero de edificio que hoy gana 30 dólares por hora tiene el mismo poder adquisitivo que uno que recibía US$13 la hora en 1995.

Si la huelga se aprueba, 1,5 millones de residentes de Nueva York se verían afectados Shutterstock

Por su parte, estos trabajadores de Nueva York también piden mejoras en las pensiones, condiciones de trabajo y licencias pagadas y capacitación sobre cómo interactuar con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los propietarios de Nueva York enviaron una propuesta para los porteros

Según el medio citado, la respuesta de la junta representativa de los dueños fue que la industria se encuentra en un momento financiero difícil debido al aumento de costos operativos y regulaciones.

La propuesta fue que los trabajadores contribuyan al costo de su seguro médico y crear una categoría inferior para nuevos empleados, quienes cobrarían menos que los porteros actuales.

En caso de que la situación de no acuerdo persista y finalmente se concrete la medida de fuerza, sería la primera huelga de estos trabajadores en Nueva York desde 1991. En aquel entonces, el personal de edificios la sostuvo durante 12 días y obtuvo mejoras salariales que promediaron el 4% anual.

Mamdani apoya el reclamo y la posible huelga de porteros en Nueva York

A partir de que se conoció la noticia sobre la posibilidad de que los trabajadores de edificios hagan huelga si no mejoran sus condiciones laborales, Mamdani celebró la lucha.

"Bajo nuestra administración, Nueva York es, y siempre será, una ciudad sindical. Merecen un contrato justo que valore sus contribuciones a nuestros vecindarios y a nuestra ciudad“, fue la declaración oficial del alcalde demócrata ante una manifestación del sindicato 32BJ SEIU.

En el pasado, Mamdani había manifestado su apoyo a otras luchas sindicales como las de trabajadores de delivery y enfermeras.