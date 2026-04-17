Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 47 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 56%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 56%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para el fin de semana en Dallas, Texas
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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