Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 40 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.
La probabilidad de precipitación de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: sunny
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: patchy blowing dust. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 0%.
