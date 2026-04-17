Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 51 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Este

: 6 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 71%.