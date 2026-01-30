Clima en Florida, Hialeah hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 69 y 35 grados Fahrenheit este 31 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para Florida, Hialeah, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 69 y 35 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Chubascos de lluvia posibles, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 17 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Chubascos dispersos.
El tiempo en la noche en Florida
Temperatura: 69 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 5 a 17 mph, Oeste.
La probabilidad de precipitación es de 32.
Pronóstico: Chubascos dispersos
El pronóstico para el fin de semana en Florida, Hialeah
El sábado 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 32.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad de Lluvias Leves luego Parcialmente Nublado. Probabilidad de precipitación: 19.
El domingo 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 13 to 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.
