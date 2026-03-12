Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Sur

: 6 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 17%

Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.