Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias.
La probabilidad de precipitación de 17%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 17%
- Pronóstico: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.
