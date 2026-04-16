Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 67 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursuroeste

: 5 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.