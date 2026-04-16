Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 70 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Este

: 14 mph, Este Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.