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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril RON JENKINS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 70 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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