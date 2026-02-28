Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 53 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla.

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación : 30%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.