Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 53 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla.
La probabilidad de precipitación de 30%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 30%
- Pronóstico: áreas de niebla
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.
