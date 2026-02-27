Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego soleado.

El pronóstico para el fin de semana en Jersey City, New Jersey

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.