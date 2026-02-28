Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve posibilidad de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 64%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 46%.
