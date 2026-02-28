Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve posibilidad de nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 64%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 46%.