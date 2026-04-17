LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 53 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cómo las políticas de Ron DeSantis a favor del ICE han influido en la vida de los migrantes en Florida
    1

    Cómo las políticas de Ron DeSantis a favor del ICE han influido en la vida de los migrantes en Florida

  2. El anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn
    2

    Prohíben autos en Nueva York: el anuncio de Mamdani que cambiaría para siempre una parte de Brooklyn

  3. Europa estrenó un nuevo sistema de control de fronteras: qué deben hacer los viajeros que llegan desde USA
    3

    Europa estrenó un nuevo sistema de control de fronteras: qué deben hacer los viajeros que llegan desde USA

  4. Ley de placas especiales: los trabajadores que se beneficiarán con la medida de Ron DeSantis
    4

    Ley de placas especiales en Florida: los trabajadores que se beneficiarán con la medida de Ron DeSantis