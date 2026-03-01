LA NACION

Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 71 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad ligera de chubascos de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad ligera de chubascos de lluvia.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 21%
  • Pronóstico: probabilidad ligera de chubascos de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 36%.
