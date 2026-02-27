Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 30 y 37 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve.

El tiempo en la noche en Naperville



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Norte

: 5 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de nieve

El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.