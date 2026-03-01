Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 23 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Este

: 6 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.