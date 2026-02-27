Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 33 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
