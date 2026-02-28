LA NACION

Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de nieve luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna de nieve. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
