Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 68 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Suroeste

: 2 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 39%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.