Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: nieve ligera luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 28%.
