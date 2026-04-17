Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 40 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 62%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Sur

: 6 a 12 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 62%

: 62% Pronóstico: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.