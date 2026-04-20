Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 27 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Tiene 102 años, vive en Nueva York, trabaja cuatro horas al día y encontró su pasión hace apenas una década: “Un desafío”
- 2
Messi lo ganó todo, pero le falta cumplir un sueño: la foto con Michael Jordan que sigue esperando en 2026
- 3
Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 20 al 24 de abril de 2026
- 4
Contra las ratas de Nueva York: los seis nuevos distritos donde habrá 100% de contenedores de basura en 2027