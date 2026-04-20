Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 27 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Noroeste

: 9 a 14 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.