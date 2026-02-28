Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oeste

: 10 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego posibilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibles chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 43%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y nieve luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 64%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.