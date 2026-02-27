Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 26 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de nieve.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de nieve.

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.