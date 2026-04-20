Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 43 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas generalizadas y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: heladas generalizadas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sureste

: 0 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: heladas generalizadas y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: heladas generalizadas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.