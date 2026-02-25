Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 32%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
