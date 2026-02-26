Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 18 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursuroeste

: 0 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado luego leve probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia y nieve luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.