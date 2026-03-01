Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 19 y 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sureste

: 5 a 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia y nieve luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 38%.