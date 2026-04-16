Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 46 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 9 a 20 mph, Nornoroeste

: 9 a 20 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.