Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 57 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
