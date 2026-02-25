Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 57 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Oestesuroeste

Probabilidad de precipitación : 18%

Pronóstico: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 18%.

A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 9%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 18%.

A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 15%.

A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.