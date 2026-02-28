Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 56 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sursuroeste

Probabilidad de precipitación : 7%

Pronóstico: niebla irregular luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla irregular luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación : 15%.

A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve posibilidad de llovizna luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.