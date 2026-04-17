Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 56 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Este

: 5 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.