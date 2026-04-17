Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 56 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 45%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 45%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
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