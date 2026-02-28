Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 59 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla irregular luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla irregular luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve posibilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
