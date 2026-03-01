LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad ligera de lluvia ligera luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad ligera de lluvia ligera luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 19%
  • Pronóstico: probabilidad ligera de lluvia ligera luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
