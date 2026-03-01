Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Oeste

: 2 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: áreas de niebla luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.