Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: áreas de niebla luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de niebla luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Henry Ford, multimillonario industrial: “El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente”
- 2
¿Primavera o más frío? El pronóstico para marzo en Florida revela cuándo se irá finalmente el frente invernal
- 3
Alerta en Nueva York y Nueva Jersey: lo que se espera este sábado y domingo con una nueva ronda de nieve y frío
- 4
No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria