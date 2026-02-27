LA NACION

Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

Foto de Nathan Dumlao en Unsplash

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 59 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: niebla dispersa luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
