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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo Heather Khalifa - FR172147 AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 20 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 17 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 13 a 17 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 96%
  • Pronóstico: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 98%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 57%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 32%.
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