Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 20 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 17 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 13 a 17 mph, Sur

: 13 a 17 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 98%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 52%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 57%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 32%.