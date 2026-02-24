Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 23 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos de nieve.

La probabilidad de precipitación de 67%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos de nieve.

El tiempo en la noche en Syracuse



El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.

A la noche, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 84%.

A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.

A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.

A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.

A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.

A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.